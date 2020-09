Landestheater NÖ startet mit exaltiertem Moliere

Nach sechsmonatiger covidbedingter Pause ist am Freitagabend auch im Landestheater NÖ in St. Pölten der Vorhang wieder aufgegangen. Die Premiere von „Molières Schule der Frauen“ in einer exaltierten Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam erhielt viel Premierenapplaus. Die fünfte Spielzeit unter der künstlerischen Leitung von Marie Rötzer startet unter dem Motto „200 Jahre Welt-Bürger*innen-Theater“.