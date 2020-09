Musical „Piaf“ als One-Woman-Show am Musiktheater Linz

In etwas zu langen zweieinhalb Stunden wird der Aufstieg des derben Straßenmädchens zur selbstherrlichen, männerverschlingenden Diva bis zum Untergang einer alkoholsüchtigen und morphiumabhängigen Chansonette erzählt. Mit Beginn des Zerfallsprozesses verdichtet sich die Aufführung unter der Regie von Musicalchef Matthias Davids zunehmend.

Das Musical, das Gems 1978 für die Royal Shakespeare Company geschrieben und 2008 überarbeitet hat, beginnt mit dem Ende von Edith Giovanna Gassion. Dett steht mit dem Rücken zum großen Saal des Musiktheaters vor einem riesigen gekippten Spiegel, in dem sich die Zuschauer im Saal reflektieren. Und so stimmt Piaf doch vor Publikum zu ihrem letzten Lied an. Aber dann torkelt sie, bricht ab, beginnt von Neuem, sackt zusammen.