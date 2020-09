Radwegmasterplan: Innsbruck will Pendlern Rad schmackhaft machen

Bis November soll im Innsbrucker Gemeinderat ein Radwegmasterplan vorliegen. Vor allem Pendlern soll es damit ermöglicht werden, ihr Auto stehen zu lassen. „Großen Handlungsbedarf gibt es im Süden“, so Willi – dort gilt es eine Geländestufe zu überwinden, um das westliche und östliche Mittelgebirge zu erreichen. Aber auch der Wipptalradweg Richtung Brenner sei ein wichtiges Thema. Darüber hinaus schweben Will­i auch eigene extrabreite Schnellradwege vor. „Im Inntal von Hall bis Zirl brauchen wir so etwas.“

Das neue Konzept liegt im Kern bereits vor, allein in Innsbruck dürfte das über 30 Millionen Euro kosten – da spreche man aber noch nicht von Rad­tiefgaragen, wie sie in niederländischen Städten bereits üblich seien, so Willi. Nicht das Geld sei das vorrangige Problem bei der Umsetzung, sondern eine Einigung mit betroffenen Grundeigentümern.

Die politischen Vertreter waren unter anderem aus Zirl, Telfs, Aldrans, Hall oder Pettnau angeradelt – auch sie deponierten ihre Wünsche, die von mehr Rad- und Pkw-Stellplätzen an Bahnhöfen, günstigeren Öffiverbindungen bis hin zur Idee, auch Seilbahnen als öffentliche Transportmittel in höhergelegene Orte einzusetzen, reichten. Mit einem Ausbau der Radwege gebe es „weniger Autos in Innsbruck und weniger Verkehr in der Vitalregion“, betont Aldrans’ Bürgermeister Johannes Strobl – eine Win-win-Situation.