Mehr als 30 Taliban bei Abwehr von Angriff getötet

Eine Woche nach der Aufnahme von Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban hat die afghanische Armee bei Luftangriffen nach Regierungsangaben mehr als 30 Kämpfer der radikalislamischen Aufständischen getötet. Taliban-Kämpfer hätten am Samstag Stellungen der Armee im Bezirk Khan Abad in der nördlichen Provinz Kunduz angegriffen, hieß es.

Eine humanitäre Waffenruhe ist eine zentrale Forderung der Regierung in Kabul bei den Friedensverhandlungen mit den Taliban, die am Samstag vergangener Woche in der katarischen Hauptstadt Doha begonnen hatten. Bisher verlaufen die Verhandlungen schleppend, beide Seiten konnten sich noch nicht auf eine Verhandlungstagesordnung geeinigt. In dem seit Jahren währenden Konflikt sterben immer noch täglich Dutzende Menschen.