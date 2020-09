Deutschland: Mann soll sich mit vier Kinder verschanzt haben

In der deutschen Stadt Krefeld hat sich möglicherweise ein Mann mit vier Kindern in einer Wohnung verschanzt. Die Polizei habe das Haus mit Spezialkräften umstellt, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann wirklich in der Wohnung ist oder ob die Kinder allein seien, könne man noch nicht sagen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann zuvor seine Ehefrau stundenlang schwer misshandelt hat.

Die Frau sei am Samstagnachmittag schwer verletzt in Krefeld im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in einem Auto gefunden worden und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher. Sie habe ausgesagt, dass ihr Ehemann sie seit Freitagabend misshandelt habe. Schließlich habe er sie in das Auto gesetzt und zu der Stelle gefahren, an der sie gefunden wurde.