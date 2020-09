Deutsche Band Ätna gewinnt Anchor-Award

Die deutsche Band Ätna hat den Anchor-Award für aufstrebende Musikerinnen und Musiker des Hamburger Reeperbahn-Festivals gewonnen. „Sie sind unvergesslich. Es ist etwas sehr besonderes. Sie sind so anders. Es war eine besondere Performance“, sagte Musikerin und Ex-Spice-Girl Melanie C am Samstagabend in Hamburg über die Band.