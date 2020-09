Bernd Wiesberger hat am vorletzten Tag der US Open von Platz 33 aus wieder an Boden verloren. Der Burgenländer kam im Winged Foot Golf Club in New York nicht über eine 76er-Runde von sechs über Par hinaus. Zahlreiche Spieler hatten ihren dritten Durchgang am späten Samstagabend (MESZ) noch nicht beendet.