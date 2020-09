Seehofer rechnet für 2020 mit weniger als 100.000 Migranten

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) rechnet für das Jahr 2020 mit höchstens 100.000 Asylsuchenden in Deutschland. „Wir werden nach jetzigem Stand in diesem Jahr weniger als 100.000 Migranten aufnehmen“, sagte Seehofer der Zeitung „Bild am Sonntag“. Dies sei auch ein Grund, warum die Aufnahme von rund 1.500 Flüchtlingen aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria vertretbar sei.