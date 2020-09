Weißrussland rüstet sich für große Demo gegen Lukaschenko

Vor einer neuen großen Sonntagsdemonstration haben weißrussische Sicherheitskräfte in Minsk damit begonnen, große Plätze abzuriegeln. Das Innenministerium warnt die Menschen in den Städten des Landes davor, den Aufrufen zu Protesten gegen Staatschef Alexander Lukaschenko zu folgen. Die Behörden drohen mit Gewalt, sollten sich die Menschen an nicht genehmigten Demonstrationen beteiligen.

Beim traditionellen Frauenprotest am Samstag waren nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 300 Demonstrantinnen festgenommen worden. Bereits in den Morgenstunden sperrten nun Sicherheitskräfte den Unabhängigkeitsplatz in Minsk mit Metallgittern ab, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Geplant war wie an den vorangegangenen Sonntagen ein Protestmarsch (Start 13.00 Uhr MESZ) durch das Zentrum von Minsk.