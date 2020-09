LH Platter fordert vom Bund weitere Gemeinde-Milliarde

Die Situation bleibe jedenfalls angespannt, sagt Platter. "Die Verunsicherung in den Gemeinden ist groß, auch 2021 drohen Einnahmenausfälle. Aber die Gemeinden sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, ihre Investitionen wichtig, damit die Konjunktur wieder in Schwung kommt." Das Land Tirol nehme bei den Soforthilfen eine Vorreiterrolle ein, der Bund müsse hier nachziehen.

70 Mio. Euro aus dem ersten Paket für heuer und noch einmal 80 Millionen für das Jahr 2021 gehen direkt an die Gemeinden. "150 Mio. Euro sind keine Mittel aus bestehenden Töpfen, sondern frisches Geld. Tirol nimmt dieses Geld bewusst in die Hand, um den Weg der direkten Hilfe zu gehen", verweist Platter darauf, dass das in Österreich einzigartig sei. "Denn in anderen Bundesländern werden die Gemeinden oft nur mit Darlehen unterstützt."