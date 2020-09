Beherzte Haie rührten die Werbetrommel für Auftakt

Innsbruck – In Zeiten des Coronavirus, das den Vereinen organisatorisch wie auch finanziell schwer auf den Magen schlägt, ist es womöglich sinnvoll, sich in Nachsicht zu üben. Die neuen Haie haben in jedem Fall noch keine neuen Dressen. Die weiße Garnitur, mit der man am Sonntag aufwärmte, wäre zwar mit den aktuellen Namen überklebt, weil die Gäste aber auch in Weiß antraten, mussten die Hausherren ins alte Anthrazit-Trikot schlüpfen. Und so wurde beispielsweise aus Sam Herr „Tyler Cuma“, aus Deven Sideroff „Luc Snuggerud“ oder aus Felix Girard „Miha Zajic“. Ein kleines Verwirrspiel für die Fans, die sich ein Bild von den vielen Neuen machen wollten, bei der Generalprobe für den geplanten Liga-Auftakt am kommenden Freitag (19.15 Uhr) gegen Dornbirn.