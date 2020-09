Gut zu wissen: Gut zu wissen: Diese verschärften Corona-Regeln gelten seit Montag

Wien – Schon der Titel der neuen Vorgaben für den Umgang mit der Corona-Krise zeigt, was sich ändert: Galt bisher die „Covid-19-Lockerungsverordnung“, heißt diese ab heute „Covid-19-Maßnahmenverordnung“. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und die Bundesregierung verschärfen als Reaktion auf die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen die Corona-Verhaltensregeln. Betroffen sind viele Bereiche – in vielen gilt, dass die Maske zur Regel wird. Diese neuen Regeln sind ab heute einzuhalten:

Erst seit wenigen Tagen ist die Maske wieder im gesamten Handel Pflicht. Nun folgt die nächste Verschärfung: Der Mund-Nasen-Schutz ist nicht nur in Geschäften verpflichtend zu tragen, sondern auch zwischen den Shops in Einkaufszentren. Auch auf Märkten gilt ab heute die Maskenpflicht, dort auch im Freien.

Auch Kunden müssen in Gasthäusern und Restaurants nunmehr Masken anlegen, wenn sie von ihrem Platz aufstehen. Neu ist eine Beschränkung von Gruppen auf höchstens zehn Personen plus Kinder. Die Sperrstunde 1 Uhr gilt nunmehr auch für geschlossene Veranstaltungen in Klubs und Lokalen. Damit fällt ein Schlupfloch weg, das zuletzt für viel Kritik gesorgt hat.