Edtstadler wartet auf EU-Asyl- und Grenzschutzpaket

Die EU-Kommission will am Mittwoch Vorschläge für ein Asyl- und Grenzschutzsystem für Europa präsentieren. Im Interview mit dem „Kurier“ erklärt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP), dass sie das schon für März angekündigte Paket „sehnsüchtig“ erwarte. Dass Österreich wieder Flüchtlinge aufnehmen werde, schließt Edtstadler nicht aus, eine zwangsweise Verteilung aber schon.

Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas habe ihr gegenüber angedeutet, dass es „eine verbesserte Zusammenarbeit mit Staaten in Nordafrika und anderen Herkunftsländern“ geben solle. So sollen etwa Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftsländern organisiert werden, wenn bei Migranten keine Aussicht auf Asyl bestehe. Außerdem solle es künftig ein effizientes EU-Grenzmanagement und Solidarität innerhalb der EU geben, so Edtstadler.