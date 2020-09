Dutzende Wale vor der Küste Tasmaniens gestrandet

Vor der Küste der australischen Insel Tasmanien sind am Montag rund 70 Wale gestrandet. Die Behörden vermuteten, dass die Tiere auf einer Sandbank feststeckten, die sich in einer Bucht an der zerklüfteten und wenig besiedelten Westküste der Insel befindet. Es wird überprüft, ob sie gerettet werden können.