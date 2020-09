Kosmisches Tönen, irdisches Ende: Klangspuren-Festival ging zu Ende

Innsbruck – Mit Musik von zwei der derzeit wirkungsvollsten und wichtigsten Komponistinnen, der Italienerin Clara Iannotta und Liza Lim, Australierin mit chinesischen Wurzeln, gingen am Sonntag die 27. Klangspuren Schwaz zu Ende. Das aufgrund der Pandemie unter dem Motto „Zeitzeichen“ umprogrammierte Tiroler Festival Neuer Musik konnte anhand internationaler und heimischer Kompositionen eine imposante Leistungsschau österreichischen Musikschaffens bieten, da den Musikern Corona-bedingt Konzerte, Tourneen etc. ausfielen. 2200 Besucher kamen zu den vierzehn Konzerten und sechs Klangstationen in Schwaz und Innsbruck.

Die Uraufführung von Clara Iannottas „a stir among the stars, a making way“ gleicht einem Wunder an Klang und Zeitregie. Die junge Komponistin spricht von der „Doppelten Zeitlichkeit“ in der abgelegten Hülle der Spinne. Die Fülle an Gleichzeitigkeit und Klang in ihrer Partitur erklärt sich auch in der Sternenbewegung ihres Werktitels. Da herrschen Stille und Bewegung, Ruhe und Unruhe, Wege und Stationen zugleich in einer unfassbar reichen Klangschichtung. Tritt ein Instrument zurück, öffnet sich mit neuer Klangvariation ein neuer Raum. Es ist die Vielstimmigkeit von Kosmos und Natur und jedes Instrument lebt auch, was die Physik ihm beschert hat.