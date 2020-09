Trotz eigenem Ausbau der Pflege: Verbandsbeschluss gilt auch für Reutte

Wolfgang Winkler, Ehenbichler Standortbürgermeister des alten sowie auch neuen zu bauenden Bezirkspflegeheimes II, hat kein Problem mit Reuttes Vorgangsweise. Ganz im Gegenteil: „Es braucht erstens eh jedes zusätzliche stationäre Bett im Bezirk und Reutte bleibt ja Mitglied des Pflegeverbandes. Ist also an den Beschluss der Bürgermeister, der 25 zu 4 pro Standort BKH-Areal in Ehenbichl ausgegangen ist, gebunden.“ Für Winkler ist auf TT-Nachfrage auch klar, dass die Marktgemeinde den Verband nicht einfach verlassen kann. Dafür würde sie einen einstimmigen Beschluss aller Bürgermeister im Verband benötigen, was nicht besonders wahrscheinlich erscheint. Reuttes Vize Klaus Schimana hatte in der Gemeinderatssitzung erklärt, dass BM Oberer darüber laut nachgedacht habe. BM Winkler kann auch Schimanas Sorge nicht teilen, dass Reutte mit dem „Alleingang“ die große Bezirkslösung gefährde. BM Oberer habe mit seiner Aussage, dass eine Expertise im Match zwischen Reutte und Ehenbichl klar für Reutte ausgegangen sei, nur bedingt Recht, denn zur Abstimmung sei dann ein völliger Neubau in Ehenbichl gekommen, was in der Expertise nicht Thema der Untersuchung gewesen sei.