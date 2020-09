Innsbrucker Haie suchen den goldenen Mittelweg

Von Alex Gruber

Innsbruck – Am Ende des vierten und letzten Tests zwischen den Haien und Heilbronn stand ein Watschentanz, den HCI-Verteidiger Kevin Tansey gegen Falken-Angreifer Tim Miller klar für sich entschied. Der 27-jährig­e Kanadier ließ sich von gut 500 Fans in der Tiwag-Arena bei seinem Abgang feiern und hat laut Cheftrainer Mitch O’Keefe das Zeug, um Publikumsliebling zu werden.

Beim Start in die neue Saison der Bet-at-home ICE Hockey League dürfen ab Freitag aber nicht zu oft die Fäuste fliegen, denn nach zwei Fights droht ja ein Spiel Sperre. Und dass man den letzten Test gegen den deutschen Zweitligisten fast nie „fünf gegen fünf“, sondern fast dauer­haft in Überzahl oder Unterzahl zu bestreiten hatte, gefiel O’Keefe, der eigentlich mit vier Linien spielen lassen wollte, nur bedingt: „Kevin hat sich für unsere Gruppe gestellt. Aber in Europa gelten andere Regeln und wir werden es in der Liga nicht durchhalten, wenn wir zu viele Strafzeiten kassieren“, notierte der 36-jährige Kanadier, um nicht auf das kollektive Lob zu vergessen: „Unser Penaltykilling war gut und wir fühlen uns gut.“

Keiner Mangel an Einstellung und Arbeiter-Mentalität

Die neuen Haie mögen zwar weniger (Ausnahme-)Talent in der Schlägerschaufel haben als in den vergangenen Jahren, an der Einstellung und Arbeiter-Mentalität scheint es aber nicht zu mangeln. Das bewiesen beim 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) neben dem ein oder anderen Scharmützel auch geblockte Schüsse und eine großteils gute Defensivleistung, die Back-up-Keeper Rene Swette mit einer ausgezeichneten Leistung noch veredeln konnte.

„Wir haben am Transfermarkt bewusst nach Köpfen Ausschau gehalten, die ans Team denken, sich in Schüss­e werfen und Checks schlucken“, führt O’Keefe aus.

