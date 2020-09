Digitale Frankfurter Buchmesse unter Motto „Signals of Hope“

Die Frankfurter Buchmesse will in diesem Jahr auch als digitale Veranstaltung eine Bühne und ein Treffpunkt für Lesebegeisterte und die Buchbranche bleiben. „Wir sind ein Netzwerk“, unterstrich der Direktor der Messe, Juergen Boos, am Montag in Frankfurt am Main bei der Vorstellung von Einzelheiten zum Programm. Das mache die Veranstaltung aus und werde auch so bleiben. Tausende Aussteller aus 85 Ländern würden sich diesmal daran beteiligen.