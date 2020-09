Urteil am Landesgericht: Beifahrerin auf A12 grob fahrlässig getötet

Innsbruck – Um die praxisrelevante Frage, ob man nach Einnahme von stärkeren Medikamenten noch Auto fahren sollte, ging es gestern am Landesgericht.

Direkt auf den Anpralldämpfer des Parkplatzes war der Wagen von ihrem Freund gelenkt worden. Erst seit zwei Wochen hatte das Paar eine gemeinsame Wohnung. Schon zuvor schien der heute 25-Jährige das Glück nicht gerade gepachtet zu haben. War er nach einer Kündigung doch in starke Depressionen verfallen, die sein Hausarzt mit eher stärkeren Beruhigungsmitteln kurierte. Merksatz: eine Tablette am Abend und dann am nächsten Tag nicht Auto fahren. Dazu verabreichte sich der Mann auch noch ähnlich wirkende Tropfen – und fuhr auch noch zwei Tage nach letzter Einnahme unerklärlich und direkt auf den Anpralldämpfer zu.