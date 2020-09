„Starke Gefühle“ und „(R)Evolution“ im Theater Drachengasse

Zwölf Stücke, darunter fünf Uraufführungen und eine Österreichische Erstaufführung, bietet das kleine Wiener Theater Drachengasse in seiner neuen Saison, die heute, Montag, mit „Nina Simone: Four Women“ von Christina Ham startet. Diese Gastproduktion des vienna theatre project zeichnet die Politisierung der US-Jazzmusikerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone nach.

Die Saison beginnt freilich auch in der Drachengasse unter dem Eindruck der Coronapandemie. Maskenpflicht gilt nicht nur im Foyer, sondern auch in den Sälen und während der Vorstellungen. Das Platzangebot wurde halbiert - im Großen Saal auf 42, in der „Bar&Co“ (an der freilich nichts mehr ausgeschenkt werden darf) auf 26 Plätze. „Für das Theater ist das schon schwierig, aber richtig schlimm ist das für Künstler, die auf Einnahmenteilung spielen“, sagt Leiterin Katrin Schurich im Gespräch mit der APA. Deswegen haben man den Aufteilungsschlüssel von 70/30 (zugunsten der Künstler) auf 80/20 geändert. „Dennoch liegt mir das im Magen.“ Ansonsten kommt man im Theater Drachengasse, wo man auf Kurzarbeit verzichtet, aber erfolgreich beim NPO-Fonds um Unterstützung angesucht hat, vermutlich bis Jahresende über die Runden - auch, weil bei einer Eigenfinanzierungsquote von 19 Prozent der Wegfall von Karteneinnahmen nicht so gravierend ist wie andernorts.