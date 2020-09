EU kann sich nicht auf Weißrussland-Sanktionen einigen

Wegen eines Vetos von Zypern kann die EU weiter keine Sanktionen zum Weißrussland-Konflikt verhängen. Zypern habe sich bei den Gesprächen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel nicht bewegt, hieß es von mehreren EU-Diplomaten übereinstimmend am Nachmittag. Zuvor traf sich die weißrussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja mit den EU-Außenministern in Brüssel. Sie forderte eben Sanktionen seitens der EU gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko.