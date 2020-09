Französischer Schauspieler Michael Lonsdale gestorben

Der französische Schauspieler Michael Lonsdale ist tot. Der Darsteller, der in „Der Name der Rose“ von Jean-Jacques Annaud und dem James Bond-Film „Moonraker“ als Bösewicht Hugo Drax agiert hat, ist im Alter von 89 Jahren am Montag in Paris gestorben. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seinen Agenten Olivier Loiseau.