Neuerung in der Branche: Ausbildung für alle Taxi-Lenker

Innsbruck – Ab Anfang 2021 werden das Taxi- und das Mietwagengewerbe zusammengelegt. Neu ist, dass nun alle Lenker eine verpflichtende Ausbildung absolvieren müssen, um den Taxilenkerausweis zu erlangen. „Wir begrüßen die Änderungen bei der Ausbildung sehr, denn nur so kann man einen für alle gültigen Qualitätsstandard sicherstellen, an den sich auch internationale Anbieter wie Uber halten müssen“, reagiert Markus Freund, Obmann der Taxibranche in der Wirtschaftskammer Tirol. Von den rund 400 Mietwagenlenkern im Bundesland sei bereits „ein sehr guter Teil“ umgeschult worden, so Freund: „Für den restlichen Teil haben wir noch drei Monate Zeit und zusätzliche Prüfungstermine fixiert.“