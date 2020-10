Mehrheit der Österreicher will für 5G nichts draufzahlen

In Österreich ist die Sorge vor gesundheitlichen Schäden durch 5G stärker verbreitet als in anderen Ländern.

Wien – Obwohl die Leistung der Mobilfunknetze steigen wird, sind die Österreicher mehrheitlich nicht bereit, mehr Geld für 5G zu zahlen. Auch um ihre Gesundheit machen sich die Österreicher in Anbetracht von 5G nach wie vor Sorgen – und das mehr als in anderen Ländern. Das geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte unter 1000 Österreichern hervor. Insgesamt wurden mehr als 36.000 Personen in 23 Ländern befragt.

Skepsis herrscht in Österreich außerdem, wenn es um das Tracking über das Smartphone sowie um die Gesundheit und 5G geht. So wird Location-Tracking auf dem eigenen Smartphone von mehr als der Hälfte (52 Prozent) strikt abgelehnt. Auch wenn es um die Eindämmung des Coronavirus geht, sprechen sich 58 Prozent gegen das Einsehen persönlicher Gesundheitsdaten durch den Staat aus.

„Die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der eigenen Daten spiegeln sich beispielsweise auch in der niedrigen Nutzerzahl der Stopp-Corona-App wider“, sagt Nikola Süssl, Partner bei Deloitte Österreich. Darüber hinaus macht sich rund ein Drittel (36 Prozent) nach wie vor Sorgen, dass 5G mit gesundheitlichen Risiken verbunden sei. In anderen Ländern liegt die Zahl weit darunter. So glauben in Deutschland nur 20 Prozent, dass 5G gesundheitliche Probleme verursachen kann, in Großbritannien sind es 14 Prozent, in China 13 Prozent.