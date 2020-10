Austria-Trainer Stöger im Interview: „Bin total beeindruckt von der WSG“

Wie ist die Stimmung am violetten Verteilerkreis nach vier Punkten in den ersten drei Runden?

Peter Stöger: So weit allgemein okay. Wir haben halt ein wenig den zwei verlorenen Punkten (2:2 mit spätem Ausgleich; Anm.) gegen die Admira nachgetrauert, die wir am Weg nach Tirol gut gebrauchen hätten können. Aber die Stimmung ist ansonsten so positiv, wie sie in solchen Zeiten (Stichwort Coronavirus) halt sein kann.