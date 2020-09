Ermittlungen wegen Dopingverdachts bei Tour de France

Wegen Dopingverdachts bei einem Team der Tour de France hat die Staatsanwalt einem Bericht zufolge Vorermittlungen eingeleitet. Es seien zahlreiche Gesundheitsprodukte entdeckt worden, darunter Medikamente und in dem Zusammenhang auch Hinweise auf Doping, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP am Montagabend die Staatsanwaltschaft von Marseille. Zwei Mitglieder der Mannschaft Arkea-Samsic wurden demnach am Abend in Polizeigewahrsam genommen.