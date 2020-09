Urban Gardening in Innsbruck: Kurts Bienen mögen es ganz wild

Imker Kurt Kriegl hat seine Tausenden Bienen in der Hand.

Zielsicher steuert die Biene eine hochgewachsene Sonnenblume an. Ihre fleißigen Kolleginnen schwirren zu bunten Blüten. Es wirkt wie ein ländliches Idyll, doch findet diese Szene mitten in Innsbruck statt. Schauplatz ist der Innbrucker Hofgarten. Neun Bienenstöcke mit Tausenden Bienen sorgen für regen Flugverkehr. „Die Bienen sind gerne hier in der Stadt, gerade Hofgarten und Saggen sind ein Paradies für sie“, sagt Imker Kurt Kriegl, Herr über gut 20 Bienenvölker.