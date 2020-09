Bye, bye Hollywood: Naht das Ende der Traumfabrik?

Noch steht er felsenfest, der bekannteste Schriftzug der Welt. Seit 1923 prangt das Hollywood-Zeichen hoch über der Filmmetropole auf dem Mount Lee in Los Angeles. Die Idee zu den 14 Meter hohen Buchstaben in den Bergen Kaliforniens hatte einst ein Makler, der Grundstückskäufer anlocken wollte. Gekommen sind viele, geblieben auch. Darunter namhafte Schauspielgrößen, die möglichst nahe am Hotspot der Filmindustrie leben wollten und deren Luxusvillen sich nun hinter haushohen Zäunen in den Hollywood Hills verstecken.