Wackeln, bis die Zahnfee kommt: Was es über Milchzähne zu wissen gibt

Das sechsjährige Kind ist sauer. Alle Freunde haben bereits Zahnlücken und sehen aus wie richtige Schulkinder, nur bei ihm selbst wackelt nichts. Wollen die Zähne denn gar nicht raus? „Sechs Jahre ist das Normalter, in dem die Kinder ihre Milchzähne verlieren“, erklärt Karin Winter, Zahnärztin für Kinder in Innsbruck. Manchmal könne das auch zwei Jahre früher oder zwei Jahre später der Fall sein. Hatten es die ersten Milchzähne mit ihrem Durchbruch nicht so eilig, kommen auch die bleibenden Zähne womöglich etwas später.