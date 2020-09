EU-Abgeordnete Thaler will von Verkehrsminister Scheuer Taten

Die Tiroler EU-Abgeordnete Barbara Thaler (ÖVP) nimmt jetzt den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer in die Pflicht. Scheuer hat sich bekanntlich für einen raschen Ausbau der Schieneninfrastruktur in Europa ausgesprochen. „Wenn Scheuer glaubwürdig bleiben will, dann muss vor allem bei den Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel und bei der Eurovignette endlich was weitergehen. Ansonsten kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass es sich bei den Plänen um Schall und Rauch handelt.“ (TT, pn)