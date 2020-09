Innsbruck – Der Ausbau der Wasserkraft in Tirol wird seit Jahren von intensiven Auseinandersetzungen begleitet. Für die ÖVP ist die Wasserkraft dringend notwendig, um die Energiewende zu schaffen. Umweltorganisationen und der grüne Koalitionspartner in der Landesregierung stehen jedoch auf der Bremse, weil sie vielerorts zu große ökologische Eingriff­e befürchten. Mit dem von Umweltministerin Leonor­e Gewessler (Grüne) in der Vorwoche vorgelegten Entwurf für ein „Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 2020“ (EAG 2020) dürfte sich die Diskussion jetzt noch einmal hochschrauben.