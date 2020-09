Ein Formel-1-Kurs lädt Tirols Rad-Asse zum Träumen ein

Innsbruck – Runter von den Pedalen, kurz durchschnaufen, dann hat Felix Gall wieder Luft zum Reden. „Alles bestens“, antwortet der Osttiroler Radprofi auf die Einstiegsfrage und ergänzt: „Ich absolviere gerade meine letzte harte Einheit vor der WM. Die Vorfreude auf die Premiere in der Elite ist riesengroß.“

Gall steigt ab, legt eine Pause ein. Nur zu gerne, denn wenn es ein Thema gibt, über das der 22-Jährige sprechen will, dann ist es die morgen beginnende Rad-Weltmeisterschaft in Imola (ITA). Das dortige Elite-Straßenrennen der Herren würde der Junioren-Weltmeister normal nur aus der Ferne betrachten.

Doch weil heuer nicht viel „normal“ ist, der Rad-Kalender knallvoll ist und es daher Absagen für die WM hagelte, bekommt der Junioren-Weltmeister 2015 am Sonntag seine große Chance: Gall bestreitet als einziger österreichischer Fahrer eines UCI-World-Tour-Teams (höchste Kategorie) das 259 Kilometer lange Hauptrennen der WM. Gefahren werden dabei neun Runden (28,8 km), die auf dem Formel-1-Kurs in Imola starten und enden. „Das ist ein richtig schwieriger Kurs, ein so langes Rennen bin ich bisher noch nicht gefahren. Das wird hart“, sagt Gall.