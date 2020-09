19-jährige Konditormeisterin aus Vomp verwirklichte ihre Träume

Vomp – Sie war gerade mal sieben Jahre alt, da stand für Lea Shivani Kogler bereits fest: „Ich will Konditorin werden.“ Und während die anderen Mädchen in ihrem Alter Kinderbücher lasen, steckte die kleine Vomperin ihre Nase am liebsten in Backbücher und Rührschüsseln. „Meine Oma buk mit mir und mit 8, 9 Jahren begann ich zu experimentieren, indem ich Rezepte abänderte“, blickt sie zurück. Und jetzt, mit gerade mal 19 Jahren, hat sie es geschafft und sich ihren Kindheitstraum in einer Art Rekordtempo erfüllt.