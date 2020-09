Pfunds pflegt charakteristische „Stadel-Kultur“ mit Förderprojekt

Am Wochenende, oft auch unter der Woche, sind die Parkplätze am Eingang restlos gefüllt. „Es ist kein Landschaftsschutzgebiet, aber wir wissen, was uns die Tschey wert ist“, stellt Bürgermeister Rupert Schuchter fest.

Charakteristisches Merkmal in der reizvollen Landschaft sind rund 100 Holzstadel, die meisten in alter Blockbauweise und mit Schindeldach errichtet. „Es liegt uns viel daran, dass der ursprüngliche Charakter der Tschey erhalten bleibt.“ Das sehen auch die Touristiker mit Obmann Toni Monz so. Man habe überlegt, wie man die Stadel-Besitzer, Bauern aus dem Dorf, motivieren könnte, im Sanierungsfall die alte Bauweise anzuwenden. „Wir möchten kein Blechdach oder irgendwelche Fertigbauteile haben, die nicht in das Ensemble passen“, erklärt der Bürgermeister, der das Gespräch mit Landesrat Johannes Tratter suchte.