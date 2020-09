Literatur mit hohen Auflagen bei der „Langen Nacht" in Axams

Axams – Drei Autorinnen, drei Lesungen, drei Orte. Mit diesem Konzept belebte der Verein Kultur.Werk vergangenes Jahr erfolgreich die „LiteraTour“ in Axams wieder. Fast 300 Literaturfans tourten durch das Dorf zu den Lesungen von Vea Kaiser, Doris Knecht und Judith W. Taschler. Initiatorin Dagmar Grohmann möchte heuer an diesen Erfolg anknüpfen. Mit Valerie Fritsch, Erika Wimmer Mazohl und Raoul Schrott konnte sie wieder renommierte AutorInnen für das Axamer Literaturformat gewinnen.

Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Auflagen machten allerdings Änderungen im Konzept notwendig. „Absagen war eigentlich keine Option. Kunst kann uns helfen, mit schwierigen und herausfordernden Situationen fertig zu werden. Gerade, wenn alles drunter und drüber geht, ist Kunst etwas, das wir zum Überleben brauchen“, erklärt Grohmann. Und so wurde aus der LiteraTour die „Lange Nacht der Literatur“. Die Autorinnen und der Autor lesen nun am Donnerstag, 8. Oktober (19.30 Uhr), im Volkstheater Axams, für das ein Maßnahmenkonzept entwickelt wurde.

Bei allen drei Lesungen spielt das Thema „Reisen“ in unterschiedlichen Zusammenhängen eine Rolle – eine besonders treffende Auswahl in einem Jahr, in dem Reisen so beschränkt ist.