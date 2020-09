Hofer-Chef Horst Leitner: „Keine Ansteckung im Handel“

Engpässe, etwa bei Hygieneartikeln, habe es nur kurzfristig gegeben. „Die Transport- und ­Lagerkapazitäten waren auf so etwas nicht ausgelegt. Das hat sich aber wahnsinnig schnell ­normalisiert“, erklärt der Hofer-Chef. Man habe dann rasch auf Produktionsstrukturen in Österreich zurückgreifen können. „Die Erkenntnis war dann, dass es gut ist, dass wir die österreichischen Strukturen unterstützen und so viel wie möglich aus Österreich beziehen. Wir haben die Tatsache genutzt, dass die Gas­tronomie und Kunden im Großhandel weggebrochen sind, um das gesamte Frischfleischsortiment bei Hofer auf Österreichisch umzustellen. Das bleibt auch so“, sagt Leitner.