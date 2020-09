Für Reuttener Häuslbauer bleiben Gründe Mangelware

Reutte – Das Thema Wohnen beherrscht in Reutte den politischen Diskurs seit Langem. Die schnell wachsende Zahl der Wohnblöcke wird immer wieder thematisiert. Gerade in der vergangenen Gemeinderatssitzung hatte eine Zuschauerin die Mandatare unter Allfälliges gebeten, besonders sensibel bei der Erlassung von Bebauungsplänen und Widmungen vorzugehen. Die Gegnerin des Wohnblockbooms meinte: „Wir brauchen die letzten Freiräume zum Atmen.“

Siedlungsgenossenschaften kaufen die wenigen Baugründe, die frei auf den Markt kommen, zusammen. „Die Situation verschärft sich noch, weil sie nun auch Freiland erwerben dürfen und in Reutte Baulandpreise dafür bezahlen“, erläutert Bürgermeister Alois Oberer. Anstatt zwischen fünf bis 20 Euro pro Quadratmeter erhalte der Verkäufer plötzlich an die 200 €/m² – für Freiland. Den Wohnbaugesellschaften sei es zudem egal, ob sie bis zu 20, 30 Jahre warten müssten. Sie hätten Vorratsflächen erworben und würden spekulieren, dass das Freiland irgendwann schon einmal in Bauland umgewidmet werde. Die Gesellschaften würden gerne auch große Flächen aufkaufen, was es für private Verkäufer noch interessanter mache. Sie müssten ihre Felder dann nicht einmal zuvor parzellieren.