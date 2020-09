Van der Bellen empfing slowenischen Präsidenten Pahor

Knapp drei Wochen vor dem 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag seinen slowenischen Amtskollegen Borut Pahor in Wien empfangen, um ihre gemeinsame Teilnahme am Festakt in Klagenfurt vorzubereiten. Nach dem Doppelsieg der Slowenen Tadej Pogačar und Primož Roglič bei der Tour de France am Sonntag hatte Pahor auch einen Fahrradsattel im Gepäck, den er Van der Bellen überreichte.