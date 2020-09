Grippe trifft auf Corona: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Impfung

Gibt es Prognosen, wie die kommende Grippe-Saison verlaufen wird? Nein. Daten über eine milde Grippe-Saison auf der Südhalbkugel können laut Peter Kreidl, Public Health-Experte an der Medizinischen Universität Innsbruck, nicht auf die Nordhalbkugel übertragen werden. Zudem seien die australischen Zahlen aufgrund der Corona-Pandemie mit Vorsicht zu betrachten: „Viele Erkrankte sind vermutlich nicht zum Arzt gegangen, es fehlte medizinisches Personal, die Labors waren sehr gefordert. Davon abgesehen hat das Physical Distancing natürlich gegen alle übertragbaren Krankheiten geholfen.“

„Es wird Corona-bedingt heuer voraussichtlich mehr Nachfrage als Angebot geben. Das liegt daran, dass nur die übliche Menge an Impfstoff produziert worden ist“, sagt Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber.

In Österreich war die Nachfrage nach Influenza-Impfstoffen in den vergangenen Jahren niedrig. Die Impfquote lag zum Teil unter zehn Prozent. Die Grippe-Impfstoffe für heuer mussten Katzgraber zufolge jedoch noch vor dem Corona-Ausbruch – auf Basis der bisherigen Nachfrage – geordert werden. Daher haben die Länder versucht, über das Ministerium zusätzliche Impfstoff-Kontingente nachzubestellen. „Genaue Informationen, welches Bundesland wie viel bekommt, erhalten wir erst am 30. September“, sagt der Landessanitätsdirektor.