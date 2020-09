Innsbruck, Wien – Die jüngsten Verschärfungen der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen in der Gastronomie sind ein „herber Schlag“ für die Branche, sagt Alois Raine­r, Fachgruppenobmann der Gastronomie in der Tiroler Wirtschaftskammer. Zahlreiche geplante Feiern in den Wirtshäusern seien bereits abgesagt worden.