Mehr als nur drei Fragezeichen vor dem Start der neuen Eishockey-Saison

Innsbruck, Wien – ICE statt EBEL. Nicht nur das Kürzel in der am Freitag beginnenden neuen Saison der grenzüberschreitenden österreichischen Eishockey-Liga ist ein neues. Auch der Free-TV-Partner (Puls 24 statt Servus TV/auch Pay-TV-Sender Sky überträgt ein Spiel pro Rund­e) und der Sponsor (bet-at-home folgte auf die Erste Bank) haben sich verändert (siehe Factbox rechts).

ICE-Präsident Jochen Pildner-Steinburg, auch Präsident der Graz99ers, schätzt den Einnahmenausfall der Clubs auf 15 bis 30 Prozent ein. „Es ist eine sehr herausfordernde Zeit“, sagte der Steirer. „Aber wir wollen auch, dass wir ein Signal setzen, dass man in den schwierigen Zeiten Sport betreiben kann“, so Pildner-Steinburg. Auch Geschäftsführer Christian Feichtinger will die Situation nicht beschönigen. „Werden wir komplett verschont bleiben? Wahrscheinlich nicht. Wir schauen Schritt für Schritt, dass wir so viel Eishockey wie möglich vor so vielen Zuschauern wie möglich haben“, betonte er.