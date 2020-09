UNO-Organisationen fordern von EU mehr Hilfen für Migranten

Die Organisation für Migration (IOM) und das UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) haben die Europäische Union aufgerufen, Menschen auf prekären Fluchtrouten stärker zu helfen. „Leben zu retten muss eine Priorität sein und sollte nicht verhindert oder kriminalisiert werden“, teilten die beiden UNO-Organisation am Dienstag in Genf mit.

Die EU-Kommission will am Mittwoch in Brüssel ihre Vorschläge für eine Reform der EU-Migrations- und Asylpolitik vorstellen. Die EU müsse wegkommen von der Krisenbewältigung und eine umfassende Antwort auf Migration und Asyl finden, so die beiden UNO-Organisationen.