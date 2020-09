Türkei und Griechenland vereinbaren im Gasstreit Gespräche

Zuvor hatten der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Ratspräsident Charles Michel in einer Videokonferenz über das Thema beraten. Die neue Runde der Gespräche solle in Istanbul stattfinden, teilte das griechische Außenministerium am Dienstag mit, ohne ein genaues Datum zu nennen.

Der Präsident war am Dienstag bereits in seiner Rede bei der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung auf die Spannungen zwischen Ankara und Athen eingegangen. In einer Videoansprache forderte der türkische Präsident einen „aufrichtigen“ Dialog zur Beilegung des Streits. Zugleich prangerte er „Schikanen“ des Westens an.