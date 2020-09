Einige freigelassene Taliban kämpfen wieder

Einige der im Zuge der Friedensgespräche in Afghanistan freigelassenen Taliban-Kämpfer haben laut dem afghanischen Chefunterhändler wieder zu den Waffen gegriffen. „Ich weiß, dass einige auf das Schlachtfeld zurückgekehrt sind, was ein Verstoß gegen die Vereinbarung ist, die sie getroffen haben“, sagte der Chefunterhändler der afghanischen Regierung, Abdullah Abdullah, bei einer Online-Konferenz der Denkfabrik Council on Foreign Relations am Dienstag (Ortszeit) in Washington.