Kufstein – Die Waldbewirtschaftung in Kufstein könnte sich komplett ändern. Bei der nächsten Stadtratssitzung Anfang Oktober legt Bürgermeister Martin Krumschnabel einen Antrag vor, der gewaltige Veränderungen mit sich bringt. Er will ab Ende März 2021 den seit vier Jahren laufenden Pachtvertrag für den städtischen Forst mit den Stadtwerken auflösen und die Agenden wieder im Rathaus ansiedeln, wie er der Tiroler Tageszeitung mitteilt. Das Ziel ist eine nicht zu intensive Waldbewirtschaftung im Naturschutzgebiet Kaisertal. „Die soll an das gesetzlich unbedingt notwendige Ausmaß angepasst werden“, verrät der Bürgermeister.