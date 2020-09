Ein Schulprojekt ohne Schüler: Demenz-Projekt von Bildungsdirektion abgelehnt

Mit dem Projekt, das Vorträge und Workshops an Schulen umfasst, haben es die Tiroler in die Endrunde des Wettbewerbs um den größten österreichischen Sozialbusinesspreis „Get active“ geschafft. „Das zeigt uns, dass wir gut unterwegs sind“, so Pospisil.

Pospisil hat sich an alle Parteien im Landtag gewandt. In den ersten drei Jahren wird das Projekt von einer Stiftung unterstützt. „Damit können zwei Halbtagskräfte gezahlt werden. Nun geht es darum, dass der Selbstbehalt für die Materialien übernommen wird“, sagt die Diplompflegerin und Kinderbuchautorin.

Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) will das Projekt am Mittwoch im Sozialausschuss des Landes vorstellen. „Die Schulen sollten sich öffnen. ,Abenteuer Demenz‘ ist ein Beispiel eines nachhaltigen Projekts.“ Per Antrag fordert sie die Landesregierung auf, dieses an den Schulen zu ermöglichen und mit einem Selbstbehalt von 3,50 Euro je Kind zu unterstützen. Die Vernetzung von Betagten und Schülern sei wichtig, zudem könne so schon in der Volksschule der Beruf der Altenpflegerin attraktiver werden.