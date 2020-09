Ängste entwickelt: „Schulstart zeigt erste Schwierigkeiten“

Ergänzend zur Schulpsychologie steht einmal wöchentlich eine Psychotherapeutin zur Beratung von Schülern und auch Eltern zur Verfügung. Wie an zwei weiteren Gymnasien ist das Angebot über Elternvereine bzw. zumindest beim APP vorerst über den Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie mitfinanziert – mit dem Ziel der Finanzierung von öffentlicher Seite. Es gehe darum, Probleme früh genug zu erkennen: „Sollte eine Psychotherapeutische Behandlung das Mittel der Wahl sein, wäre der Weg dorthin nicht mehr so tabu“, sagt Gasser. Auch wenn bei der ÖGK versicherte Kinder in Tirol sofort und gratis bis zu sieben Stunden Psychotherapie in Anspruch nehmen können, wäre ein Ausbau an Schulen gerade jetzt in der Krise wichtig. (lipi)