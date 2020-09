Spezielle Aktion im Außerfern: Jeden Tag wird eine Rechnung übernommen

Wer in einem Unternehmen im Außerfern einkauft und dann per Post die Rechnung (oder Kopie) davon an die WK Reutte in der Bahnhofstraße 6 schickt oder per Mail an goldenerherbst@wktirol.at sendet, kann hoffen, aus den Einsendungen gezogen zu werden. Jede Gewinner-Rechnung wird bis zu einem Maximalwert von 200 Euro in Form von Gutscheinen der Kaufmannschaft Reutte rückerstattet. Der Zeitraum der Aktion mit Namen „Goldener Herbst“ erstreckt sich von 3. Oktober bis 13. November, was auch den Einsendeschluss markiert. (hm)