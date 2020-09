Fohlenauktion in Ebbs mit Sicherheitsauflagen

Ebbs – Die 54. Tiroler Haflinger Fohlenauktion in Ebbs darf mit einem umfassenden Covid-19-Präventionskonzept am 26. September stattfinden. Am Samstag werden rund 100 reingezogene Tiroler Haflinger-Stutfohlen aus allen sieben Blutlinien, eingeteilt in Zuchtwertklassen, in der Fohlenhof Arena dem Käuferpublikum präsentiert und verkauft.