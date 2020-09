65. Ausgabe des Opernballs wegen Coronakrise abgesagt

Die 65. Ausgabe des Wiener Opernballs in der Zweiten Republik fällt wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Der für den 11. Februar 2021 geplant gewesene „Staatsball“ wurde am Mittwoch von der Regierung im Ministerrat abgesagt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte, es wäre „verantwortungslos“, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten. „Es ist eine wirklich schwere Entscheidung“, bekräftigte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).